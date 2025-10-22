ВС РФ убили женщину с двумя детьми во время атаки на Киевщину: погиб шестилетний младенец

В Броварском районе Киевской области от вражеского обстрела погибли молодая женщина 1987 года рождения и двое детей: шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка. Также смертельные травмы получил мужчина 1987 года рождения.

О последствиях обстрела Киевской области 22 октября сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, тела молодой женщины и двух детей были найдены на месте пожара в одном из частных домов в селе Погребы.

Позже он рассказал, что российский обстрел Киевской области также унес жизнь мужчины 1987 года рождения, который получил смертельные ранения от обломков.

В результате российского обстрела в Броварском районе загорелись жилые дома Фото: ГСЧС ГСЧС работает на местах обстрелов Броварского района Киевской области Фото: ГСЧС

По информации Николая Калашника, в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки в Броварском районе загорелись два частных дома. Также повреждения получил фасад помещения автозаправочной станции.

Відео дня

Кроме того, травмы получил мужчина 1976 года рождения в Обуховском районе Киевской области. Работник местной АЗС получил осколочное повреждение и был госпитализирован с убойной раной теменной области головы.

Во время обстрела 22 октября россияне атаковали Броварской район Киевской области Фото: ГСЧС

В главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области по состоянию на 9:21 также сообщали о трех погибших в Зазимской сельской территориальной общине Броварского района, среди которых двое — дети.

Также спасатели освободили из охваченного пожаром дома в Броварах 83-летнюю пострадавшую женщину в шоковом состоянии. Кроме частного дома, из-за обломков в городе загорелся грузовик с прицепом. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар оперативно ликвидирован.

Обстрел Украины 22 октября: что известно

В ночь на 22 октября РФ атаковала Украину баллистикой и дронами. В результате российской атаки в Киеве и Запорожье загорелись жилые многоэтажки.

Городской голова Виталий Кличко сообщал, что в результате ночного обстрела Киева пострадали 19 человек, среди пяти травмированных несовершеннолетних есть двухлетний ребенок. Известно о по меньшей мере двух погибших в столице.