9 ударов "шахедами" и пожары в жилых массивах: последствия атаки РФ в Киеве и Запорожье (видео)

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли не менее 9 ударов "шахедами" по Запорожью, в результате чего в городе загорелись несколько многоэтажных жилых домов. В Киеве из-за ночной атаки РФ также вспыхнули многоэтажки и автомобили.

"В результате вражеской атаки есть повреждения многоэтажек в одном из районов города", — сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он также обнародовал видео с последствиями вражеского удара по городу, уточнив, что оккупанты нанесли не менее 9 ударов "шахедами" по территории областного центра.

"В одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов. Продолжается ликвидация последствий", — отметил Федоров.

По его словам, по состоянию на четыре часа ночи было известно об одном пострадавшем.

Последствия российского удара по Киеву

В Киеве о последствиях обстрела ВС РФ отчитался мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар, а в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома, из-за чего произошло возгорание автомобилей.

"Падение обломков зафиксированы и во дворе одного из жилых домов Днепровского района. Пожара и пострадавших нет. Также в этом же районе взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Без возгорания и пострадавших", — отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что обломки упали еще и на открытой территории в Днепровском районе.

В Дарницком районе столицы вызвали медиков, однако по адресу, куда приехала скорая, повреждений и пострадавших не обнаружили.

В то же время в сети появились первые видео, на которых видно пожары в разных районах столицы.

Напомним, в ночь на 22 октября РФ атаковала Украину баллистикой и дронами.

21 октября россияне нанесли около 20 ударов "шахедами" по Новгород-Северскому в Черниговской области.