9 ударів "шахедами" та пожежі у житлових масивах: наслідки атаки РФ у Києві та Запоріжжі (відео)

У ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали щонайменше 9 ударів "шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого у місті загорілись кілька багатоповерхових житлових будинків. У Києві через нічну атаку РФ також спалахнули багатоповерхівки та автомобілі.

"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження багатоповерхівок в одному із районів міста", — повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він також оприлюднив відео з наслідками ворожого удару по місту, уточнивши, що окупанти завдали щонайменше 9 ударів "шахедами" по території обласного центру.

"В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків", — зазначив Федоров.

За його словами, станом на четверту ночі було відомо про одного постраждалого.

Наслідки російського удару по Києву

У Києві про наслідки обстрілу ЗС РФ відзвітував мер столиці Віталій Кличко.

Відео дня

За його словами, у Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа, а у Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку, через що сталося загоряння автівок.

"Падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. Також у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку. Без займання і потерпілих", — зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що уламки впали ще й на відкритій території в Дніпровському районі.

У Дарницькому районі столиці викликали медиків, проте за адресою, куди приїхала швидка, пошкоджень і постраждалих не виявили.

Водночас у мережі з'явились перші відео, на яких видно пожежі у різних районах столиці.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня РФ атакувала Україну балістикою та дронами.

21 жовтня росіяни завдали близько 20 ударів "шахедами" по Новгород-Сіверському у Чернігівській області.