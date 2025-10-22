РФ атакує Україну балістикою та дронами: у Києві пожежа, в Ізмаїлі зникло світло, деталі

У ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська атакують Україну ударними дронами, а також запустили балістичні ракети. Ворог б'є по критичній інфраструктурі та призводить до відключень світла у регіонах.

Вибухи лунають не лише у столиці України, де працює система протиповітряної оборони, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в Києві. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

А згодом мер Києва уточнив, що після вибуху у Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа.

Перед цим ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі та поблизу Ізмаїла, Одеської області.

"В Ізмаїлі на Одещині після вибухів зникло світло", — зазначили журналісти.

Також про вибухи у регіоні повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Били по інфраструктурі", — зазначив Федоров.

Водночас Повітряні сили ЗСУ вказали напрямки руху ворожих "шахедів":

групи ворожих БпЛА на південному заході Харківщини рухаються у напрямку Кам'янського (Дніпропетровщина);

групи ворожих БпЛА на північному заході Харківщини рухаються на південь, вектор руху Полтава/Кам'янське;

групи ворожих БпЛА з Херсонщини у напрямку Одещини через Чорне море;

інші групи продовжують політ у Татарбунарському р-ні. Одещини.

Крім того, ПС ЗСУ неодноразово попереджали про швидкісні цілі, які летіли, то у бік Києва, то на Кам'янське.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки на українські міста не було.

Нагадаємо, 21 жовтня росіяни завдали близько 20 ударів "шахедами" по Новгород-Сіверському у Чернігівській області.

У ніч на 21 жовтня ЗС РФ вдарили авіабомбами по Харкову.