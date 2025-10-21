Є загиблі та поранені: росіяни масовано атакують Новгород-Сіверський Чернігівської області (фото)

Росіяни вже завдали по місту близько 20 ударів "шахедами". Четверо цивільних загинули, четверо – зазнали поранень. Серед постраждалих – дитина.

Внаслідок масованого удару "шахедами" 21 жовтня по Новгороду-Сіверському в Чернігівській області 21 жовтня є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник ГУ Нацполіції в області Іван Іщенко, пише "Суспільне".

За попередньою інформацією, четверо загиблих цивільних (дві жінки та два чоловіки) та четверо поранених. Серед поранених є 10-річна дівчинка.

Фото: ОВА

Один поранений у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що у місті багато руйнувань.

Станом на 15:44 місцева влада зафіксувала близько 20 ударів "шахедів".

Росіяни завдали ударів по Новгород-Сіверському Фото: ОВА

Нині у Чернігові на півночі області блекаут через обстріли росіян. Через атаки російських дронів енергетики не можуть відновити електропостачання на Чернігівщині.

Відео дня

В Міністерстві енергетики України повідомляють, що російські безпілотники постійно кружляють над пошкодженими об'єктами, що унеможливлює безпечне проведення робіт та затягує гуманітарну кризу.

Ремонтні бригади готові оперативно відновити електропостачання, але ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає. У Міністерстві енергетики наголошують, що в районі уражених об'єктів немає жодних військових цілей, і розцінюють дії Росії як свідомий акт тероризму, спрямований на геноцид українського народу.

"Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей.

На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі – виключно військові, виглядають особливо брехливо", - сказано у заяві відомства.

Нагадаємо, Фокус писав про блекаут у Чернігові. Нині в місті проблеми із зв'язком, водою та світлом.

Також внаслідок російської атаки блекаут почався у місті Славутич на Київщині.