Нема мобільного зв'язку, світла та води: що відомо про блекаут в Чернігові (фото)

Станом на 21 жовтня у Чернігові повний блекаут через обстріл армії РФ. Росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Північна частина області залишилася без електропостачання.

У Чернігівській міській раді попередили, що час повного відновлення електропостачання наразі невідомий. А енергетики продовжують ліквідацію наслідків обстрілів і працюють над заживленням насамперед об’єктів критичної інфраструктури та побутових споживачів. Фокус зібрав все, що відомо.

Блекаут в Чернігові — як живе місто

У Чернігові не працюють банкомати, нестабільно працюють інтернет та мобільний зв'язок. Світлофори функціонують лише ті, які підключені до альтернативних джерел живлення. На великих перехрестях поставили регулювальників.

Місцеві мешканці діляться постами про блекаут у Чернігові Фото: Скріншот

Місцеві жителі кажуть, що у приватному секторі в якомусь сенсі простіше, адже є вода.

"Вода в мене є. Ми живемо поки в приватному секторі. А світла немає. І дітям в школу, самі розумієте, як іти. Дуже важко, але що робити. Ми живемо в такій країні, де війна. З цим треба миритися і якось виживати. Ми сильні, ми виживемо!" – розповіла Тетяна, мешканка Чернігова.

На Чернігівщині блекаут

Нині завдяки альтернативним джерелам живлення відновлюється подача тепла до міських та обласних (розташованих у Чернігові) закладів медицини й дитячих садків. Школярі з 20 по 24 жовтня навчаються дистанційно.

У міській раді розповіли, що нині вода подається за графіком. КП "Чернігівводоканал" підтримує роботу насосних станцій водопроводу та каналізації від альтернативних джерел живлення.

В Чернігові організували підвоз води Фото: Чернігівська ОВА

"Наразі всі об’єкти підприємства працюють, водовідведення забезпечене повністю. Вода гарантовано подається на перші поверхи, у середньому — до 4–5 поверху, в окремих районах (зокрема Шерстянка) — до 6-го", - повідомили у міськраді.

Максимальний тиск у водопровідній мережі міста підтримується за графіком:

із 6:00 до 10:00;

із 18:00 до 22:00.

І мешканців просять оновлювати запаси питної води саме в ці години.

Зранку 21 жовтня працівники "Чернігівводоканалу" організували підвезення води в райони Масани, Ремзавод і Шерстянка. Крім того, у місті відкриті водопровідні колонки, з яких можна набрати воду.

У зв’язку з відсутністю енергоживлення тролейбусні маршрути, окрім №10 та №11, тимчасово не працюють. Маршрут №11 наразі курсує до діагностичного центру.

У місті діють пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити телефони та отримати гарячу воду.

В Пунктах незламності можна зарядити телефони Фото: Чернігівська ОВА

Також на Чернігівщині посилено патрулювання через складну енергоситуацію. В усіх районах області працюють додаткові наряди поліції, Нацгвардії та добровольців. Вони стежать за безпекою, допомагають громадянам і запобігають правопорушенням.

Коли на Чернігівщині з'явиться світло

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус попередив, що подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів. Але там, де безпечно, енергетики продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути людям світло.

В Укренерго припустили, що енергопостачання на Чернігівщині відновлять до кінця доби.

Пункти незлманості відкрили у Чернігові Фото: Чернігівська ОВА

А тим часом 21 жовтня на Чернігівщині російські дрони атакували центр міста Семенівка та прикордонні області. За словами начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, попередньо обійшлося без постраждалих. Але був пошкоджений транспортний засіб однієї із служб. Зараз Семенівка знов під атакою, російські дрони залітають з боку Сумщини.

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня Чернігів та північні громади області залишилися без електропостачання внаслідок влучання безпілотника РФ. Як згодом повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Чернігівщина зазнала масованої атаки РФ. Станом на ранок 21 жовтня відомо про влучання безпілотників: один на обʼєкті теплопостачання та другий на енергооб'єкті у двох громадах Чернігівського району.

Також внаслідок російської атаки блекаут почався у місті Славутич на Київщині.