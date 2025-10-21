Масована атака на Чернігівщину: "Шахеди" уразили критичні об'єкти, в облцентрі триває блекаут

Російські "Шахеди" влучили в об'єкти тепло- та енергопостачання на Чернігівщині. В обласному центрі триває блекаут і складна ситуація з водопостачанням.

Відключення світла в частині Чернігівського району тривали станом на 9:00. В Чернігівській районній державній адміністрації повідомляли, що критична інфраструктура в частині громад району заживлена від резервних джерел.

Повітряна тривога в Чернігівській області на момент публікації новини тривала. В Чернігівській РДА зазначили, що енергетики продовжать відновлювати електропостачання після того, як небезпека повторних ударів мине.

Про масовану атаку російських ударних безпілотників на Чернігівщину повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі 2 балістичні ракети", — написав керівник ОДА.

За його словами, у двох громадах Чернігівського району є влучання "Шахедів" в об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт, що призвело до аварійних відключень світла в Чернігові та в громадах на півночі області.

"Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання — такі пункти будуть розгортатись додатково", — доповів Чаус.

В КП "Чернігівводоканал" станом на 8:34 повідомили, що ситуація з водопостачанням у місті лишається складною. На перших поверхах багатоповерхівок вода наявна гарантовано, проте подача води вище залежить від рельєфу місцевості. В середньому, за інформацією водоканалу, вода доходить до 4-5 поверхів.

Поруч із багатоквартирними будинками відкрито водопровідні колонки, місце розташування яких можна побачити на офіційному сайті "Чернігівводоканалу".

На сайті "Чернігівводоканалу" є мапа розташування водопровідних колонок у місті Фото: скриншот

Відключення світла в Чернігові: що відомо про атаку РФ

Місцева влада повідомила про блекаут на Чернігівщині та в Славутичі внаслідок російської атаки ввечері 20 жовтня. Відключення світла були зафіксовані у північній частині області, місцевих жителів закликали зробити запас води. В "Укрзалізниці" попередили про затримку поїздів. Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив про влучання в енергооб'єкт на території міста.

Вранці в Чернігові тривав блекаут, близько 05:30 в "Чернігівводоканалі" повідомили про старт запуску об'єктів від альтернативних джерел живлення.