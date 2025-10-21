У Чернігові триває блекаут: влада організує підвезення води в окремі райони, що відомо про ситуацію в місті

У Чернігові 21 жовтня продовжується блекаут, який трапився напередодні через російський удар по енергетичному об'єкту в області. Місто знеструмлене, через що також є проблема з водопостачанням.

Комунальні служби організують в окремі райони Чернігова підвезення води, аби мешканці могли зробити запаси. Про це повідомили у Telegram-каналі КП "Чернігівводоканал" уранці 21 жовтня.

В установі зазначили, що об'єкти водоканалу залишаються знеструмленими, як і весь Чернігів. Вранці, близько 05:30, працівники підприємства організували старт запусків об'єктів водоканалу від альтернативних джерел живлення.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків", — інформували у КП.

Мешканців повторно закликали зробити запаси води.

Наразі у Чернігові, аби забезпечити мешканців водою, організують підвезення води в окремі райони. Підвезуть воду до будинків вранці, однак наразі не поширюють даних про те, де можна буде набрати воду. У водоканалі обіцяють публікувати інформацію окремо та закликають громадян стежити за оновленнями.

Відео дня

Окрім того, у водоканалі повідомили, що у Чернігові відкриті водопровідні колонки. Звідти мешканці багатоповерхівок мають змогу набрати воду та зробити запаси.

На сторінці "Чернігівобленерго" на момент публікації не публікували оновлень щодо ситуації з електропостачанням у місті.

Блекаут у Чернігові та області: що відомо

Увечері 20 жовтня у Чернігівській районній державній адміністрації повідомили, що російська армія атакувала енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Через це у низці населених пунктів зникло електропостачання.

В АТ "Чернігівобленерго" інформували, що північна частина Чернігівської області через атаку опинилася без електропостачання.

"Чернігівводоканал" натомість увечері 20 жовтня закликав мешканців негайно зробити запаси води.

Нагадаємо, 14 жовтня у Київській міській державній адміністрації повідомили, що у центрі Києва трапився блекаут через перевантаження мережі.

Також 13 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через атаку ЗС РФ частина міста опинилася без світла.