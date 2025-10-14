В центрі Києва стався блекаут: без світла три райони, в КМДА пояснили причину (відео)

Ввечері 14 жовтня Голосіївський, Печерський і Шевченківський райони Києва залишилися без світла. Через перебої з електроенергією впала напруга на кількох станціях метро.

Related video

Аварійні відключення світла у Києві сталися через перенавантаження електромережі. В Київській міській державній адміністрації розповіли, що перевантаження спричинило проблему на одному зі столичних енергооб'єктів.

"Частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання", — написала пресслужба адміністрації.

Місцеві пабліки повідомили про блекаут у кількох районах Києва близько 20:00. На відсутність світла скаржилися мешканці Голосіївського, Печерського та Солом'янського районів.

Відключення світла у Києві: чи працює метро

Також в мережі поширилися відео зі станцій метро, занурених у темряву. Зокрема, за інформацією Telegram-каналів, світло зникло на станції Театральна.

Пресслужба "Київського метрополітену" пояснила, що на окремих станціях метро через перебої зі світлом на короткий час упала напруга, і система протягом однієї хвилини перейшла на резервне живлення. Станом на 20:38, за інформацією представників метрополітену, всі станції працюють у звичайному режимі та поїзди продовжують курсувати.

Нагадаємо, в семи областях України зникло світло ввечері 14 жовтня. В НЕК "Укренерго" повідомляли про аварійні відключення в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

Президент України Володимир Зеленський 13 жовтня попередив про проблеми з електрикою через ворожі удари по українській інфраструктурі та сказав, що електроенергію, ймовірно, доведеться імпортувати.