В семи областях України зникло світло: де діють екстрені відключення

Через складну ситуацію в енергосистемі в семи областях України запроваджено екстрені відключення електроенергії. В деяких областях діють погодинні відключення чи знеструмлюється лише промисловість.

Про аварійні відключення світла повідомили в НЕК "Укренерго", компанія оновила інформацію про стан в енергосистемі о 18:26. Через складну ситуацію після російських обстрілів без світла залишилися споживачі в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

На Запоріжжі аварійні знеструмлення торкнулися лише промислових споживачів. У Чернігівській області обленерго застосовує три черги погодинних відключень.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо та додали, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак на енергооб'єкти.

В АТ "Сумиобленерго" зазначили, що графіки аварійних відключень діють для 1 та 2 черг споживачів, а о 18:32 до графіків були додатково введені 3 та 4 черги.

Відключення світла у Київській області

В ДТЕК повідомляли, що за командою "Укренерго" були застосовані екстрені відключення світла в Дніпропетровській, Донецькій та трьох районах Київської області (Броварському, Обухівському та Бориспільському).

В Україні 14 жовтня запроваджено ектрені відключення світла Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський попереджав про проблеми з електрикою через удари росіян. Він говорив, що за один-два російські обстріли Україні може знадобитися імпорт електроенергії.

Після комбінованого удару в ніч на 10 жовтня в Україні почали запроваджувати графіки відключення світла. Зокрема аварійні відключення застосовували в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.