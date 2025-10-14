В семи областях Украины пропал свет: где действуют экстренные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в семи областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. В некоторых областях действуют почасовые отключения или обесточивается только промышленность.

Об аварийных отключениях света сообщили в НЭК "Укрэнерго", компания обновила информацию о состоянии в энергосистеме в 18:26. Из-за сложной ситуации после российских обстрелов без света остались потребители в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

На Запорожье аварийные обесточивания коснулись только промышленных потребителей. В Черниговской области облэнерго применяет три очереди почасовых отключений.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно и добавили, что энергетики работают над ликвидацией последствий вражеских атак на энергообъекты.

В АО "Сумыоблэнерго" отметили, что графики аварийных отключений действуют для 1 и 2 очередей потребителей, а в 18:32 к графикам были дополнительно введены 3 и 4 очереди.

Отключение света в Киевской области

В ДТЭК сообщали, что по команде "Укрэнерго" были применены экстренные отключения света в Днепропетровской, Донецкой и трех районах Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском).

В Украине 14 октября введены экстренные отключения света Фото: скриншот

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о проблемах с электричеством из-за ударов россиян. Он говорил, что из-за одного-двух российских обстрелов Украине может понадобиться импорт электроэнергии.

После комбинированного удара в ночь на 10 октября в Украине начали вводить графики отключения света. В частности аварийные отключения применяли в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.