В центре Киева случился блэкаут: без света три района, в КГГА объяснили причину (видео)

Вечером 14 октября Голосеевский, Печерский и Шевченковский районы Киева остались без света. Из-за перебоев с электроэнергией упало напряжение на нескольких станциях метро.

Аварийные отключения света в Киеве произошли из-за перегрузки электросети. В Киевской городской государственной администрации рассказали, что перегрузка вызвала проблему на одном из столичных энергообъектов.

"Частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах. Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения", — написала пресс-служба администрации.

Местные паблики сообщили о блэкауте в нескольких районах Киева около 20:00. На отсутствие света жаловались жители Голосеевского, Печерского и Соломенского районов.

Отключение света в Киеве: работает ли метро

Также в сети распространились видео со станций метро, погруженных в темноту. В частности, по информации Telegram-каналов, свет исчез на станции Театральная.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" объяснила, что на отдельных станциях метро из-за перебоев со светом на короткое время упало напряжение, и система в течение одной минуты перешла на резервное питание. По состоянию на 20:38, по информации представителей метрополитена, все станции работают в обычном режиме и поезда продолжают курсировать.

Напомним, в семи областях Украины пропал свет вечером 14 октября. В НЭК "Укрэнерго" сообщали об аварийных отключениях в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября предупредил о проблемах с электричеством из-за вражеских ударов по украинской инфраструктуре и сказал, что электроэнергию, вероятно, придется импортировать.