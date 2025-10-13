Росіяни вдарили по Харкову КАБами: бомба влучила в медзаклад, в частині міста блекаут

Окупанти ввечері 13 жовтня вдарили керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Related video

Про удар по Харкову повідомив міський голова Ігор Терехов близько 21:50. За його інформацією, росіяни влучили по території медичного закладу. В Салтівському районі після ворожої атаки спалахнула велика пожежа.

"Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу — попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд", — розповів міський голова Харкова.

За його даними, станом на 22:22 було відомо про чотирьох постраждалих. Також через російську атаку зазнали пошкоджень щонайменше 12 приватних автомобілів.

Журналісти "Суспільного" писали, що після звуків вибухів у частині Харкова зникло світло. О 22:46 Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення трьох районів міста внаслідок ворожих ударів.

До російської атаки о 21:28 в "Харківобленерго" повідомляли, що графіки аварійних відключень у Харкові та області скасовані.

Удари по Харкову

Нагадаємо, Харків був під атакою КАБів також ввечері 12 жовтня. Від удару в Слобідському районі постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували.

В опублікованому 9 жовтня інтерв'ю міський голова Ігор Терехов попередив, що прийдешня "зима стане найважчою для Харкова". За його словами, росіяни за попередні кілька днів зруйнували три трансформаторні підстанції.