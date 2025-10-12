Харків під атакою КАБів: у місті лунають вибухи, один чоловік постраждав

Ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, унаслідок чого постраждав один чоловік. За попередніми даними, житловий фонд міста не зазнав значних пошкоджень, обстеження місць прильотів триває.

Related video

За інформацією Харківського міського голови Ігоря Терехова, ворожий КАБ влучив у Немишлянський район Харкова. Попередньо, удар припав на землю, житлові будинки не постраждали. У Слобідському районі також не надходило повідомлень про руйнування будинків. Наразі триває обстеження місць прильотів.

Публікація Ігоря Терехова у Telegram Фото: Скриншот

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що падіння ворожих КАБ зафіксовано у двох районах міста — Немишлянському та Слобідському. На місце події виїхали підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги для надання допомоги та оцінки наслідків удару.

Публікація Олега Синєгубова у Telegram Фото: Скриншот

За уточненою інформацією, у Слобідському районі внаслідок падіння ракети постраждав 42-річний чоловік. Медики надали йому першу необхідну допомогу на місці та доставили до лікарні для подальшого лікування. Інші деталі щодо наслідків атаки наразі з’ясовуються.

Атака ЗС РФ у Чернігові 12 жовтня: що відомо

Окрім цього, 12 жовтня близько 15:00 Чернігів зазнав нової атаки з боку ворога. За даними начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, по місту було завдано удару безпілотними літальними апаратами. Зокрема, під час атаки сталося два вибухи.

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали п’ять осіб. Стан однієї людини оцінюється як тяжкий, її госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, що у ніч на 12 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по навчальному закладу в місті Чугуїв Харківської області. Внаслідок атаки будівля зазнала значних руйнувань.

Фокус також писав, що, за повідомленням Ігоря Терехова, Харків готується до найскладнішої зими з початку повномасштабної війни. Російські обстріли завдають нищівних ударів по енергетичній інфраструктурі, що створює серйозні ризики для забезпечення життєдіяльності міста.