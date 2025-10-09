"Ця зима стане найважчою для Харкова": Терехов розповів, яка ситуація з електроенергією в місті

Харків стоїть перед найважчою зимою від початку повномасштабної війни, адже російські обстріли завдають нищівних ударів по енергетичній інфраструктурі. Попри це, міська влада та комунальні служби цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об’єктів і водночас розбудовують нову, стійку систему енергозабезпечення.

Як розповів мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна, протягом останніх днів російські війська зруйнували три трансформаторні підстанції, які забезпечували Харків електроенергією. За його словами, це серйозно вплинуло на роботу "Харківобленерго" та стало одним із найтяжчих викликів напередодні опалювального сезону. Терехов наголосив, що, з огляду на інтенсивність атак, ця зима може стати найскладнішою для міста від початку вторгнення.

Мер зазначив, що енергетики та комунальні служби працюють у безперервному режимі — вдень і вночі, без вихідних. Їхнє головне завдання — оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, щоб мешканці мали доступ до світла, тепла та води. При цьому, за словами Терехова, ресурси міста обмежені, а російські війська продовжують спроби залишити регіон без електроенергії.

"Ми вже мали ситуації, коли після обстрілів доводилося по кілька разів запускати систему теплопостачання. Узимку це особливо складно, адже мережі можуть перемерзнути. Але ми щоразу знаходили рішення і повертали тепло до осель харків’ян у найкоротші терміни", — зазначив очільник міста.

Він додав, що Харків активно зміцнює захист критичної інфраструктури та реалізує спільно з міжнародними партнерами проєкт "Енергетичний острів", покликаний створити децентралізовану систему енергопостачання. Проєкт передбачає встановлення сучасних газових генераторів, когенераційних установок та модульних котелень у різних районах міста, щоб забезпечити автономне енергозабезпечення навіть у разі нових атак.

До ініціативи долучилися Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, структури ООН, а також уряди Німеччини, Франції, Японії та США. Терехов наголосив, що міжнародні партнери фінансують лише перевірені та ефективні проєкти, а кожна гривня, долар чи євро має чітке цільове призначення і прозорий облік.

Міський голова також прокоментував закиди, що Харків "надто доглянутий" під час війни. Він підкреслив, що чистота та порядок у місті — це не показовість, а символ стійкості.

"Ми створюємо умови, у яких живуть родини військових, виховуються діти наших захисників і куди вони повертаються після фронту. Харків — це місто, яке хочеться захищати та в якому хочеться жити", — зазначив Терехов.

Нагадаємо, що ніч із 6 на 7 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Харкову. Під ворожий удар потрапив Індустріальний район, де після вибухів виникла пожежа.

Також Фокус писав, що російські окупанти знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Так, 6 жовтня без електроенергії залишалося близько 3,5 тис. абонентів.