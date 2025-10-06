Найважча зима в Харкові: Терехов закликав громадян готуватися, знищено дві підстанції

Прийдешня зима буде для Харкова найважчою за всі роки війни через масовані атаки ЗС РФ по потужностях АТ "Харківобленерго".

Тільки за останні два дні російські окупанти знищили дві трансформаторні підстанції, які живили місто, написав у своєму Telegram-каналі мер Ігор Терехов.

За його словами, енергетики роблять усе можливе.

"Якщо ще вночі без електроенергії залишалося близько 22 тис. абонентів, то вже зараз — близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова, які об'єднали зусилля для забезпечення всіх харків'ян послугами стабільними", — підкреслив градоначальник.

Однак, констатує він, незважаючи на це, можливості міста, ресурси "Обленерго" та потужності загальної енергосистеми країни обмежені.

"І треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона постарається і далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І в будь-який момент може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатний зруйнувати те, що ми створювали і відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не раз у минулому і трапляються зараз. Тому потрібно завжди бути готовими до всього", — попереджає Терехов.

Він додав, що щоразу після обстрілу всі служби ремонтують котельні, лагодять тепломережі, водогін, і відновлюють генерацію, і будуть робити це знову і знову, щоб у людей були світло, вода і тепло, а Харків "жив, працював і залишався сильним".

Фото: Скриншот

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у ніч на 6 жовтня ЗС РФ обстріляли Харків і область, і приблизно 15 ударів припало на обласний центр, противник цілився в енергооб'єкти.

"Працюємо цілодобово над підготовкою до опалювального сезону та захистом енергооб'єктів. З огляду на досвід попередніх років, наше завдання відновити пошкоджене, посилити захист критичної інфраструктури та створити необхідні резерви", — заявив він, нагадавши, що минулими роками регіон уже стикався з блекаутами.

Керівник ОВА не став розкривати деталі, але підкреслив, що енергетика — це "важка і вразлива тема".

"Коли летить 50 "Шахедів" або десятки ракет на один енергооб'єкт, досить важко його захистити", — сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, у Харкові почалися перебої зі світлом після нічного удару "Шахедами".

Раніше також повідомлялося, що "Нафтогаз" заявив про наймасовішу атаку на об'єкти газовидобутку з початку вторгнення.