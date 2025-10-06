Самая тяжелая зима в Харькове: Терехов призвал граждан готовиться, уничтожены две подстанции

Грядущая зима будет для Харькова самой тяжелой за все годы войны из-за массированных атак ВС РФ по мощностям АО "Харьковобленерго".

Только за последние два для российские оккупанты уничтожили две трансформаторные подстанции, которые питали город, написал в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов.

По его словам, энергетики делают все возможное.

"Если еще ночью без электроэнергии оставалось около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас — около 3,5 тыс. Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова, объединивших усилия для обеспечения всех харьковчан услуг стабильным", – подчеркнул градоначальник.

Однако, констатирует он, несмотря на это, возможности города, ресурсы "Облэнерго" и мощности общей энергосистемы страны ограничены.

"И надо смотреть правде в глаза: россия не прекратит попыток террора, она постарается и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и тьму. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому нужно всегда быть готовыми ко всему", – предупреждает Терехов.

Он добавил, что каждый раз после обстрелов все службы ремонтируют котельные, чинят теплосети, водопровод, и восстанавливают генерацию, и будут делать это снова и снова, чтобы у людей были свет вода и тепло, а Харьков "жил, работал и оставался сильным".

Фото: Скриншот

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в ночь на 6 октября ВС РФ обстреляли Харьков и область, и около 15 ударов пришлось по областному центру, противник целился по энергообъектам.

"Работаем круглосуточно над подготовкой к отопительному сезону и защитой энергообъектов. Учитывая опыт предыдущих лет, наша задача восстановить поврежденное, усилить защиту критической инфраструктуры и создать необходимые резервы", – заявил он, напомнив, что в прошлые года регион уже сталкивался с блэкаутами.

Руководитель ОВА не стал раскрывать детали, но подчеркнул, что энергетика – это "тяжелая и уязвимая тема".

"Когда летит 50 "Шахедов" или десятки ракет на один энергообъект, достаточно трудно его защитить", – сказал Синегубов в эфире телемарафона.

Напомним, в Харькове начались перебои со светом после ночного удара "Шахедами".

Ранее также сообщалось, что "Нафтогаз" заявил о самой массовой атаке на объекты газодобычи с начала вторжения.