Россия начала ночной удар по Украине "шахедами": в Харькове проблемы со светом, что известно

К вечеру 5 октября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины несколько десятков групп ударных дронов типа "Шахед", в результате чего в некоторых регионах объявлен сигнал воздушной опасности.

Мощные взрывы раздаются в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове взрывы — предварительно город атакован вражескими боевыми дронами", — написал Терехов.

Эту же информацию подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительной информации, под вражеским ударом БпЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород", — отметил Синегубов.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в Харькове насчитали более 10 взрывов, а после этого в городе начались перебои в поставках электроэнергии.

Украину атакуют "шахеды"

В то же время Воздушные силы ВСУ около 11 вечера обновили данные о движении вражеских дронов в воздушном пространстве Украины, в частности "шахеды" летели:

Черниговская область: БпЛА с севера — курсом на юго-запад;

Сумщина: БпЛА на юго-востоке — курсом на Сумы;

Харьковщина: группа БпЛА южнее Харькова — курсом на город;

Херсонщина: группа БпЛА с юга — курсом на северо-запад.

Мониторы также предупреждали о присутствии БПЛА над Сумами и Харьковом.

Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Харьковской, Сумской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Воздушная тревога 5 октября Фото: скриншот

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, в ночь на 5 октября РФ атаковала Львов дронами, "кинжалами" и "калибрами".

4 октября россияне дважды ударили по пассажирскому поезду в Шостке Сумской области.