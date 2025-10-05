Россия начала ночной удар по Украине "шахедами": в Харькове проблемы со светом, что известно
К вечеру 5 октября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины несколько десятков групп ударных дронов типа "Шахед", в результате чего в некоторых регионах объявлен сигнал воздушной опасности.
Мощные взрывы раздаются в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В Харькове взрывы — предварительно город атакован вражескими боевыми дронами", — написал Терехов.
Эту же информацию подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По предварительной информации, под вражеским ударом БпЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород", — отметил Синегубов.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что в Харькове насчитали более 10 взрывов, а после этого в городе начались перебои в поставках электроэнергии.
Украину атакуют "шахеды"
В то же время Воздушные силы ВСУ около 11 вечера обновили данные о движении вражеских дронов в воздушном пространстве Украины, в частности "шахеды" летели:
- Черниговская область: БпЛА с севера — курсом на юго-запад;
- Сумщина: БпЛА на юго-востоке — курсом на Сумы;
- Харьковщина: группа БпЛА южнее Харькова — курсом на город;
- Херсонщина: группа БпЛА с юга — курсом на северо-запад.
Мониторы также предупреждали о присутствии БПЛА над Сумами и Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Харьковской, Сумской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, в ночь на 5 октября РФ атаковала Львов дронами, "кинжалами" и "калибрами".
4 октября россияне дважды ударили по пассажирскому поезду в Шостке Сумской области.