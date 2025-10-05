Росія розпочала нічний удар по Україні "шахедами": у Харкові проблеми зі світлом, що відомо
Надвечір 5 жовтня російські окупаційні війська запустили у бік України кілька десятків груп ударних дронів типу "Шахед", внаслідок чого у деяких регіонах оголошено сигнал повітряної небезпеки.
Потужні вибухи лунають у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові вибухи — попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами", — написав Терехов.
Цю ж інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя", — зазначив Синєгубов.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Харкові нарахували понад 10 вибухів, а після цього у місті почались перебої у постачанні електроенергії.
Україну атакують "шахеди"
Водночас Повітряні сили ЗСУ близько 11 вечора оновили дані щодо руху ворожих дронів у повітряному просторі України, зокрема "шахеди" летіли:
- Чернігівщина: БпЛА з півночі — курсом на південний захід;
- Сумщина: БпЛА на південному сході — курсом на Суми;
- Харківщина: група БпЛА південніше Харкова — курсом на місто;
- Херсонщина: група БпЛА з півдня — курсом на північний захід.
Монітори також попереджали про присутність БПЛА над Сумами та Харковом.
Повітряна тривога була оголошена у Чернігівській, Харківській, Сумській, Луганській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму.
На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня РФ атакувала Львів дронами, "кинджалами" та "калібрами".
4 жовтня росіяни двічі вдарили по пасажирському поїзду в Шостці Сумської області.