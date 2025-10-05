Росія розпочала нічний удар по Україні "шахедами": у Харкові проблеми зі світлом, що відомо

Надвечір 5 жовтня російські окупаційні війська запустили у бік України кілька десятків груп ударних дронів типу "Шахед", внаслідок чого у деяких регіонах оголошено сигнал повітряної небезпеки.

Потужні вибухи лунають у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові вибухи — попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами", — написав Терехов.

Цю ж інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя", — зазначив Синєгубов.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Харкові нарахували понад 10 вибухів, а після цього у місті почались перебої у постачанні електроенергії.

Україну атакують "шахеди"

Водночас Повітряні сили ЗСУ близько 11 вечора оновили дані щодо руху ворожих дронів у повітряному просторі України, зокрема "шахеди" летіли:

Чернігівщина: БпЛА з півночі — курсом на південний захід;

Сумщина: БпЛА на південному сході — курсом на Суми;

Харківщина: група БпЛА південніше Харкова — курсом на місто;

Херсонщина: група БпЛА з півдня — курсом на північний захід.

Монітори також попереджали про присутність БПЛА над Сумами та Харковом.

Повітряна тривога була оголошена у Чернігівській, Харківській, Сумській, Луганській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму.

Повітряна тривога 5 жовтня Фото: скриншот

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня РФ атакувала Львів дронами, "кинджалами" та "калібрами".

4 жовтня росіяни двічі вдарили по пасажирському поїзду в Шостці Сумської області.