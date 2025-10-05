РФ атакувала Львів дронами, "кинджалами" та "калібрами": у місті не працює транспорт, деталі (відео)

У ніч на 5 жовтня російські окупаційні війська вдарили по Львову крилатими ракетами, а також запустили по місту десятки ударних дронів типу "шахед". У місті зранку вперше за тривалий час громадський транспорт не вийшов на маршрути.

У місті протягом кількох годин лунали потужні вибухи, а сили ППО працювали по ворожих цілях, повідомив кореспондент Фокусу.

Перші потужні вибухи почали лунати у місті ближче до 5-ї ранку, тоді ж по всій території України була оголошена повітряна небезпека.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв про ворожі дрони, які летять у напрямку міста ще після 4-ї ночі.

"В небі над Україною багато безпілотників, триває атака. Прошу залишатися в безпечному місці!", — зазначав Садовий.

Цю ж інформацію підтверджували монітори.

"Сьогодні майже всі БпЛА, що долетіли, атакують Львів. Місто під масованою атакою ударних БпЛА", — йшлося у повідомленні.

Також повідомлялось, що у напрямку міста летить одразу кілька крилатих ракет.

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі також кілька разів попереджали про небезпеку для Льова та інших міст на Заході України, зокрема для :

Бродів;

Золочева;

Стрия;

Дрогобича.

Згодом у мережі з'явилось відео, на якому зафіксований момент прильоту "шахеда" в одному з районів Львова.

Крім того, після 6 ранку монітори повідомили про злет кількох бортів винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", які також запустили у бік Львова.

Рух "кинджалів" у бік Львова Фото: Телеграм

Через російську атаку у Львові вперше за тривалий час громадський транспорт не вийшов зранку на маршрути.

"Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути. Прошу мешканців залишатися в безпеці!", — написав Садовий після 6-ї ранку.

Пост Садового Фото: скриншот

Польща підняла у небо військову авіацію

Після 5-ї ранку Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що підняло у повітря військову авіацію через комбіновану атаку РФ по Україні.

"У нашому повітряному просторі інтенсивно діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", — йдеться у повідомленні.

Там також уточнили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки.

На момент публікації матеріалу Львів продовжував відбиватись від російської атаки, у бік міста летіло щонайменше шість крилатих ракет, сили ППО збивали "шахеди" та інші швидкісні цілі. Інформації про постраждалих внаслідок комбінованого удару по Львову ще не було.

