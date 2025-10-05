ЗС РФ атакували Запоріжжя дронами та КАБ: зруйновані житлові будинки, палає підприємство (фото)

У ніч на 5 жовтня російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Запоріжжю, застосувавши як дрони, так і керовані авіабомби.

Внаслідок атаки вже відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожа атака забрала життя однієї людини. Внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю одна жінка загинула", — написав Федоров.

Він уточнив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами.

"У деяких районах перебої зі світлом та водою…Як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці почнуть відновлення електро-та водопостачання", — пояснив Федоров.

Начальник Запорізької ОВА також оприлюднив фото з наслідками ворожого удару по Запоріжжю.

"Перша інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Відомо про влучання в житлові будинки та пожежі", — зазначив Федоров.

Крім того, на території одного з підприємств внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа.

Пожежа на підприємстві у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

На момент публікації матеріалу повітряна тривога була оголошена по всій території України.

Повітряна тривога в Україні 5 жовтня Фото: Скриншот

Нагадаємо, надвечір 4 жовтня ЗС РФ запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", а також били керованими авіаційними бомбами.

4 жовтня росіяни двічі вдарили по пасажирському поїзду в Шостці Сумської області.