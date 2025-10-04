РФ б'є по Україні "шахедами" та запускає КАБи: вибухи чути у Запоріжжі, що відомо
Надвечір 4 жовтня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", а також завдає ударів керованими авіаційними бомбами.
Зокрема вибухи пролунали у Запоріжжі, де начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про загрозу застосування КАБ.
"Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області", — написав Федоров о пів на 11 вечора, після чого ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі.
Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомляють про групи ворожих БПЛА, які летять у різних напрямках, зокрема:
- групи БпЛА із Харківщини — курсом на Полтавщину;
- БпЛА повз Верхній Рогачик у Херсонській області — курсом на Нікополь;
- Чернігівщина: БпЛА — на Чернігів, Ніжин, Семенівку;
- Київщина: БпЛА — неподалік Чорнобиля.
Крім того, ПС ЗСУ фіксували швидкісні цілі, що летіли на Запорізьку область та КАБ — у напрямку Запоріжжя.
Варто також зазначити, що монітори після 21:00 помітили комунікацію пунктів управління стратегічної авіації РФ, що може свідчити про те, що уночі окупанти планують залучити бомбардувальники для атак по українській території.
Нагадаємо, 4 жовтня росіяни двічі вдарили по пасажирському поїзду в Шостці Сумської області.
У ніч на 4 жовтня дрони РФ вдарили по інфраструктурі Чернігова.