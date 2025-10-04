Нічна атака РФ: дрони вдарили по інфрастурктурі Чернігова, спалахнула пожежа
У ніч на 4 жовтня російські окупаційні війська завдали удару ударними дронами типу "шахед" по Чернігову.
Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнула пожежа. повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"Ворог вчергове атакує місто. На місцях влучання виникла пожежа", — написав Брижинський.
Водночас він не надав жодних подробиць щодо того, куди саме стався приліт.
Зазначимо, що вибух у Чернігові пролунав близько другої ночі.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі дрони над Черніговом.
На момент публікації матеріалу інформація про постраждалих була відсутня, проте повітряна тривога у регіоні зберігалась.
Нагадаємо, 3 жовтня ЗС РФ вдарили балістикою по Краматорську.
2 жовтня РФ масовано вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі.