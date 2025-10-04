Нічна атака РФ: дрони вдарили по інфрастурктурі Чернігова, спалахнула пожежа

У ніч на 4 жовтня російські окупаційні війська завдали удару ударними дронами типу "шахед" по Чернігову.

Related video

Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнула пожежа. повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Ворог вчергове атакує місто. На місцях влучання виникла пожежа", — написав Брижинський.

Водночас він не надав жодних подробиць щодо того, куди саме стався приліт.

Зазначимо, що вибух у Чернігові пролунав близько другої ночі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі дрони над Черніговом.

На момент публікації матеріалу інформація про постраждалих була відсутня, проте повітряна тривога у регіоні зберігалась.

Повітряна тривога у Чернігівській області Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 жовтня ЗС РФ вдарили балістикою по Краматорську.

2 жовтня РФ масовано вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі.