ЗС РФ вдарили балістикою по Краматорську: у містах Донбасу почало пропадати світло

У Слов'янську, Краматорську та Дружківці почалися перебої з електропостачанням.

Це сталося невдовзі після того, як у Краматорському районі прогримів потужний вибух, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві пабліки.

Пишуть про масштабну пожежу в районі місцевої теплоелектроцентралі після прильоту балістики.

У пабліку "Донбас online" повідомляють, що о 19:18 у місті прогриміли вибухи, і в жителів почало пропадати світло.

Інформаційний паблік "Новости Краматорского района" пише, що без світла також Костянтинівка.

У Краматорську в людей зникло світло Фото: Соцсети

За попередніми даними, серед цивільних постраждалих немає.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив інформацію про прильоти.

"Частина Донбасу знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка та деякі райони Краматорська райони. Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Влада і відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно вирішить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", — написав він.

Станом на листопад 2019 року Краматорська ТЕЦ обслуговувала 34 800 споживачів, включно з 528 багатоквартирними житловими будинками, забезпечуючи близько 80% теплопостачання Краматорська.

Тимчасом у Славутичі, де 1 жовтня ЗС РФ обстріляли місцеву підстанцію 303, третій день немає світла, і люди не можуть навіть приготувати собі їжу, оскільки в будинках переважно електричні плити.

У Чернігівській області через атаки на енергетичну інфраструктуру запроваджено тривалі вимкнення світла, і ситуація поки що залишається важкою.

У ніч на 3 жовтня російська армія ракетами і "Шахедами" обстріляла Полтаву й область, вдаривши по об'єктах енергетики та газовидобутку.