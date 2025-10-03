ЗС РФ вдарили балістикою по Краматорську: у містах Донбасу почало пропадати світло
У Слов'янську, Краматорську та Дружківці почалися перебої з електропостачанням.
Це сталося невдовзі після того, як у Краматорському районі прогримів потужний вибух, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві пабліки.
Пишуть про масштабну пожежу в районі місцевої теплоелектроцентралі після прильоту балістики.
У пабліку "Донбас online" повідомляють, що о 19:18 у місті прогриміли вибухи, і в жителів почало пропадати світло.
Інформаційний паблік "Новости Краматорского района" пише, що без світла також Костянтинівка.
За попередніми даними, серед цивільних постраждалих немає.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив інформацію про прильоти.
"Частина Донбасу знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка та деякі райони Краматорська райони. Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Влада і відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно вирішить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", — написав він.
Станом на листопад 2019 року Краматорська ТЕЦ обслуговувала 34 800 споживачів, включно з 528 багатоквартирними житловими будинками, забезпечуючи близько 80% теплопостачання Краматорська.
Тимчасом у Славутичі, де 1 жовтня ЗС РФ обстріляли місцеву підстанцію 303, третій день немає світла, і люди не можуть навіть приготувати собі їжу, оскільки в будинках переважно електричні плити.
У Чернігівській області через атаки на енергетичну інфраструктуру запроваджено тривалі вимкнення світла, і ситуація поки що залишається важкою.
У ніч на 3 жовтня російська армія ракетами і "Шахедами" обстріляла Полтаву й область, вдаривши по об'єктах енергетики та газовидобутку.