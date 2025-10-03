Третій день без світла і води: як Славутич переживає блекаут

1 жовтня після атаки ЗС РФ на підстанцію 303 у Славутичі місто залишилося без світла і води. На третій день після обстрілу ситуація не особливо змінилася.

Related video

Оскільки у більшості славутчан у домі електричні плити, вони відчувають великі труднощі з приготуванням їжі, пише Telegram-канал "КС: Київ новини". Мами змушені проситися приготувати або розігріти їжу до тих, у кого є газові плити. Деякі садочки пускають жінок, щоб ті могли зварити дітям їжу.

Також фіксують і неприємні випадки: з пункту незламності попросили вийти жінку з двома маленькими собаками.

За інформацією голови Київської ОВА Миколи Калашника, усі служби практично цілодобово працюють над ліквідацією наслідків обстрілу і якнайшвидшим відновленням подачі електрики в місто. Наразі електропостачання Славутича після атаки ворожих БПЛА частково відновлено.

У місті масово підключають дизель-генератори Фото: Микола Калашник/Telegram

"Заживлені об'єкти критичної інфраструктури (водоканал, лікарня, дві школи). Головну каналізаційно-насосну станцію під'єднано до загальних мереж електроживлення. Місто живе. Магазини працюють, на полицях — продукти, на заправках — паливо. Логістика налагоджена і працює безперебійно", — запевняє Калашник.

Він зазначив, що маломобільних людей забезпечують гарячим харчуванням.

У місті розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності та п'ять мобільних пунктів ДСНС, куди вже звернулися по допомогу 3035 осіб, які потребують тепла, зв'язку, підтримки.

У Славутичі розгорнули 10 пунктів незламності Фото: Микола Калашник/Telegram

Для забезпечення порядку і допомоги місцевим жителям у Славутич направлено додаткові сили поліції з Чернігівської та Київської областей.

Мер Славутича Юрій Фомічев повідомив, що ситуація в місті важка, але контрольована. За його словами, енергетики роблять усе, що можуть, і навіть більше. Він також спростував інформацію в соцмережах про те, що в магазинах міста немає продуктів, а на заправках — палива:

"Усе це не так. Проїхав магазинами, переконався — все є. Продукти, вода, хліб. На заправках є паливо".

У Славутичі працюють магазини, і нестачі продуктів немає Фото: Микола Калашник/Telegram

Водночас Фомічев додав, що на автозаправних станціях є черги за газом, щоб заправити газові балони.

Мер нагадав, що сьогодні — не 2022 рік, і логістика забезпечена.

"Ми не в окупації, і я не бачив у дворах тих, хто готує на вогнищах. Якщо в когось є потреба в буржуйках, подавайте заявку. Буржуйки в нас є, дровами забезпечимо", — запевнив чиновник.

Після ударів по енергетиці проблеми зі світлом є і в Чернігівській області. Напередодні "Чернігівобленерго" збільшило періоди вимкнення світла, щоб зменшити навантаження на мережі.

Удар по підстанції в Славутичі 1 жовтня Фото: Скрин відео

Без електрики залишаються й міста в Сумській області. Зокрема Шостка та всі населені пункти громади у блекауті. Електропостачання зникло ще 1 жовтня через удар ЗС РФ по електропідстанції.

2 жовтня мер Микола Нога заявляв, що місто перебувало в умовах повного знеструмлення вже понад 15 годин, працювали пункти незламності. Водопостачання та соціально важливі об'єкти інфраструктури живили альтернативними енергоносіями.

Міський голова Конотопа, що на Сумщині, Артем Семеніхін порадив місцевим жителям діставати генератори та газові балони, подумати про переїзд за можливості в приватні будинки в селах.

У місті Ніжин у Чернігівській області діють графіки вимкнень світла 4/5. Крім того, дітей там вимушено перевели на дистанційне навчання, поки ситуацію зі світлом не стабілізують. Воду, як зазначили в міській раді, подають за графіком, а критичну інфраструктуру живили від альтернативних джерел.

Навіть у відносно спокійних містах готуються до гіршого. Наприклад мер Луцька Ігор Поліщук попередив містян про можливі блекаути внаслідок безперервних атак ЗС РФ по енергетиці.