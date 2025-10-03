Третий день без света и воды: как Славутич переживает блэкаут

1 октября после атаки ВС РФ на подстанцию 303 в Славутиче город остался без света и воды. На третий день после обстрела ситуация не особо изменилась.

Поскольку у большинства славутчан в доме электрические плиты, они испытывают большие трудности с приготовлением еды, пишет Telegram-канал "КС: Киев новости". Мамы вынуждены проситься приготовить или разогреть еду к тем, у кого есть газовые плиты. Некоторые садики пускают женщин, чтобы те могли сварить детям еду.

Также фиксируют и неприятные случаи: из пункта несокрушимости попросили выйти женщину с двумя маленькими собаками.

По информации главы Киевской ОВА Николая Калашника, все службы практически круглосуточно работают над ликвидацией последствий обстрелов и скорейшим возобновлением подачи электричества в город. В настоящее время электроснабжение Славутича после атаки вражеских БПЛА частично восстановлено.

В городе массово подключают дизель-генераторы Фото: Николай Калашник/Telegram

"Заживлены объекты критической инфраструктуры (водоканал, больница, две школы). Главная канализационно-насосная станция подключена к общим сетям электропитания. Город живет. Магазины работают, на полках – продукты, на заправках – топливо. Логистика отлажена и работает бесперебойно", – уверяет Калашник.

Он отметил, что маломобильных людей обеспечивают горячим питанием.

В городе развернуто 10 стационарных пунктов несокрушимости и пять мобильных пунктов ГСЧС, куда уже обратились за помощью 3035 человек, нуждающихся в тепле, связи, поддержке.

В Славутиче развернули 10 пунктов несокрушимости Фото: Николай Калашник/Telegram

Для обеспечения порядка и помощи местным жителям в Славутич направлены дополнительные силы полиции из Черниговской и Киевской областей.

Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что ситуация в городе тяжелая, но контролируемая. По его словам, энергетики делают все, что могут, и даже больше. Он также опроверг информацию в соцсетях о том, что в магазинах города нет продуктов, а на заправках – топлива:

"Все это не так. Проехал по магазинам, убедился – все есть. Продукты, вода хлеб. На заправках есть топливо".

В Славутиче работают магазины, и нехватки продуктов нет Фото: Николай Калашник/Telegram

Вместе с тем Фомичев добавил, что на автозаправочных станциях есть очереди за газом, чтобы заправить газовые баллоны.

Мэр напомнил, что сегодня – не 2022 года, и логистика обеспечена.

"Мы не в оккупации, и я не видел во дворах тех, кто готовит на кострах. Если у кого-то есть потребность в буржуйках, подавайте заявку. Буржуйки у нас есть, дровами обеспечим", – заверил чиновник.

После ударов по энергетике проблемы со светом есть и в Черниговской области. Накануне "Черниговобэнерго" увеличило периоды отключения света, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Удар по подстанции в Славутиче 1 октября Фото: Скрин видео

Без электричества остаются и города в Сумской области. В частности Шостка и все населенные пункты громады в блэкауте. Электроснабжение исчезло еще 1 октября из-за удара ВС РФ по электроподстанции.

2 октября мэр Николай Нога заявлял, что город находился в условиях полного обесточивания уже более 15 часов, работали пункты несокрушимости. Водоснабжение и социально важные объекты инфраструктуры запитали альтернативными энергоносителями.

Городской голова Конотопа на Сумщине Артем Семенихин посоветовал местным жителям доставать генераторы и газовые баллоны, подумать о переезде по возможности в частные дома в селах.

В городе Нежин в Черниговской области действуют графики отключений света 4/5. Кроме того, детей там вынужденно перевели на дистанционное обучение, пока ситуацию со светом не стабилизируют. Воду, как отметили в городском совете, подают по графику, а критическую инфраструктуру запитали от альтернативных источников.

Даже в относительно спокойных городах готовятся к худшему. Например мэр Луцка Игорь Полищук предупредил горожан о возможных блэкаутах в результате непрерывных атак ВС РФ по энергетике.