Жителей Черниговской области предупредили о еще более длительных отключениях света

Ситуация в энергосистеме Черниговской области продолжает ухудшаться после массированных обстрелов ВС РФ, и людей предупреждают, что в ближайшее время стоит готовиться к новым отключениям.

Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения сети остаются перегруженными, сообщили в "Черниговоблэнерго".

По информации предприятия, мощностей недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое предусмотрено графиком почасовых отключений (ГПО).

"Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, не предусмотренные ГПО, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов", – говорится в сообщении энергетиков.

Жителей региона призывают верить в лучшее, но готовиться к худшему Фото: Скриншот

Также они предупредили о том, что отключения коснутся и той части потребителей, которые не внесены в график.

"Отключения, конечно, будут чередоваться, чтобы каждый из вас имел хотя бы минимальное количество часов со светом для обеспечения первоочередных бытовых нужд", – добавили в "Черниговоблэнерго", подчеркнув, что энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу.

В настоящее время на территории Черниговской области от ГСЧС функционирует 32 стационарных и 5 мобильных пунктов несокрушимости. Там люди могут зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться.

Россия в ночь на 30 сентября осуществила массированную атаку дронами на Черниговскую область. Больше всего пострадали Бобровицы, где зафиксировано около 20 ударов, в результате которых без света остались более 26 тысяч абонентов, разрушены промышленное предприятие, а также объекты критической и транспортной инфраструктуры.

1 октября ВС РФ нанесли массированный удар по городу Славутич в Киевской области, где из-за попадания в подстанцию 330 город остался без электроснабжения, а Чернобыльская АЭС пережила трехчасовой блэкаут.

Тяжелой остается ситуация с электроснабжением и в Сумской области. В "Сумыоблэнерго" сообщили, что из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре оказались временно обесточены потребители Конотопа, части Конотопского района, а также Шостки и Шосткинского района.

Тем временем мэры Луцка и Ивано-Франковска предупредили жителей города о том, что они должны готовиться к блэкауту.