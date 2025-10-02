Блэкаут в Украине после атак ВС РФ: в Минэнерго рассказали, где самая тяжелая ситуация со светом

Массированные атаки российских дронов привели к обесточиванию многих потребителей. Тяжелая ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях.

Related video

Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее вернуть электричество после ударов оккупантов. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Самая сложная ситуация с энергетикой на 2 октября прослеживается в Сумской и Черниговской областях.

Энергосистему Украины уже готовят к зиме

Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее вернуть электричество. Ремонты идут на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных обстрелами ВС РФ.

Сначала будут подключать критическую инфраструктуру и коммунально-бытовых потребителей. Ограничение потребления электроэнергии ввели в отдельных регионах.

Энергосистему Украины готовят к зиме, продолжаются ремонт и работы по модернизации на объектах, накапливается оборудование и усиливается защита ключевой инфраструктуры.

"Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежным снабжением электроэнергией и теплом", — добавили чиновники.

Минэнерго призвало потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это поможет снизить нагрузку на систему.

Кроме этого, в министерстве обратили внимание на ситуацию на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты. Уровень воды в пруду-охладителе — 13,26 метров, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним, оккупанты 1 октября ударили по Сумской области, в результате возникли перебои с подачей электроэнергии и задерживались поезда.

Российские войска специально ударили 20 "Шахедами" беспилотниками по энергообъекту в Славутиче, из-за чего произошел блэкаут на новом укрытии Чернобыльской атомной электростанции.