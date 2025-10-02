Блекаут в Україні після атак ЗС РФ: у Міненерго розповіли, де найважча ситуація зі світлом
Масовані атаки російських дронів призвели до знеструмлення багатьох споживачів. Найважча ситуація спостерігається в Сумській та Чернігівській областях.
Енергетики роблять усе можливе, щоб швидше повернути електрику після ударів окупантів. Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Найскладніша ситуація з енергетикою станом на 2 жовтня простежується в Сумській та Чернігівській областях.
Енергетики роблять усе можливе, щоб швидше повернути електрику. Ремонти тривають на об'єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджених обстрілами ЗС РФ.
Спочатку підключатимуть критичну інфраструктуру та комунально-побутових споживачів. Обмеження споживання електроенергії ввели в окремих регіонах.
Енергосистему України готують до зими, тривають ремонти та роботи з модернізації на об'єктах, накопичується обладнання та посилюється захист ключової інфраструктури.
"Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", — додали чиновники.
Міненерго закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері. Це допоможе знизити навантаження на систему.
Окрім цього, у міністерстві звернули увагу на ситуацію на Запорізькій АЕС, яку зараз контролюють російські окупанти. Рівень води у ставку-охолоджувачі — 13,26 метрів, цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Нагадаємо, окупанти 1 жовтня вдарили по Сумській області, внаслідок чого виникли перебої з подачею електроенергії та затримувалися поїзди.
Російські війська спеціально вдарили 20 "Шахедами" безпілотниками по енергооб'єкту в Славутичі, через що стався блекаут на новому укритті Чорнобильської атомної електростанції.