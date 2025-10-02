Блекаут в Україні після атак ЗС РФ: у Міненерго розповіли, де найважча ситуація зі світлом

Масовані атаки російських дронів призвели до знеструмлення багатьох споживачів. Найважча ситуація спостерігається в Сумській та Чернігівській областях.

Енергетики роблять усе можливе, щоб швидше повернути електрику після ударів окупантів. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Найскладніша ситуація з енергетикою станом на 2 жовтня простежується в Сумській та Чернігівській областях.

Енергосистему України вже готують до зими

Енергетики роблять усе можливе, щоб швидше повернути електрику. Ремонти тривають на об'єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджених обстрілами ЗС РФ.

Спочатку підключатимуть критичну інфраструктуру та комунально-побутових споживачів. Обмеження споживання електроенергії ввели в окремих регіонах.

Енергосистему України готують до зими, тривають ремонти та роботи з модернізації на об'єктах, накопичується обладнання та посилюється захист ключової інфраструктури.

"Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", — додали чиновники.

Міненерго закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері. Це допоможе знизити навантаження на систему.

Окрім цього, у міністерстві звернули увагу на ситуацію на Запорізькій АЕС, яку зараз контролюють російські окупанти. Рівень води у ставку-охолоджувачі — 13,26 метрів, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо, окупанти 1 жовтня вдарили по Сумській області, внаслідок чого виникли перебої з подачею електроенергії та затримувалися поїзди.

Російські війська спеціально вдарили 20 "Шахедами" безпілотниками по енергооб'єкту в Славутичі, через що стався блекаут на новому укритті Чорнобильської атомної електростанції.