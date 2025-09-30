Блэкаут в Сумской области: россияне оставили без света Конотоп и Шостку

Из-за ударов российской армии по критической инфраструктуре и необходимости проведения неотложных ремонтных работ на Сумщине временно обесточат потребителей в нескольких громадах.

В Сумыоблэнерго сообщили, что из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре будут временно обесточены потребители Конотопа, части Конотопского района, а также Шостки и Шосткинского района.

"Это — Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская громады", — сообщили энергетики. И отметили, что работают, чтобы преодолеть последствия ударов российской армии.

Энергетики планируют завершить работы и восстановить электроснабжение ориентировочно до 19:00, если этому не помешают вражеские угрозы.

Напомним, россияне в ночь на 30 сентября атаковали беспилотником жилой дом в Сумской области, где жила семья с двумя маленькими детьми. Супруги и двое их сыновей погибли от удара.

Впоследствии председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что противник целенаправленно ударил по дому с детьми. Семья переселилась из Краспополья, убегая от обстрелов. Женщина была беременна двойней.