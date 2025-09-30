Блекаут у Сумській області: росіяни лишили без світла Конотоп та Шостку

Через удари російської армії по критичній інфраструктурі та необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт на Сумщині тимчасово буде знеструмлено споживачів у кількох громадах.

В Сумиобленерго повідомили, що через удари армією РФ по критичній інфраструктурі будуть тимчасово знеструмлені споживачі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району.

В Сумиобленерго повідомили про блекаут Фото: Скріншот

"Це — Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади", — повідомили енергетики. Та зауважили, що працюють, щоб подолати наслідки ударів російської армії.

Енергетики планують завершити роботи та відновити електропостачання орієнтовно до 19:00, якщо цьому не завадять ворожі загрози.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 вересня атакували безпілотником житловий будинок в Сумській області, де жила родина з двома маленькими дітьми. Подружжя та двоє їхніх синів загинули від удару.

Згодом голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що противник цілеспрямовано вдарив по будинку з дітьми. Родина переселилась з Краспопілля, тікаючи від обстрілів. Жінка була вагітна двійнею.