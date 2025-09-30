Загибель сім'ї в Сумській області через удар ЗС РФ: жінка чекала двійню

26-річна Альона Лєсніченко із села Чернеччина Краснопільського району Сумської області, яка загинула внаслідок атаки безпілотників ЗС РФ на житловий будинок разом із чоловіком і двома маленькими синами, була вагітна двійнятами.

Про це журналістам "Суспільне" розповіли сусіди загиблої родини. Також жертвами нічної атаки стали 35-річний Олександр Лєсніченко, а також їхні сини Єгор і Денис, яким було шість і чотири роки.

Раніше подружжя з дітьми мешкало в Краснопіллі, проте там окупанти пошкодили їхній будинок, тож, тікаючи від постійних обстрілів, Олександр та Альона разом із дітьми переїхали в село Чернеччина в батьківський дім жінки, повідомляє "Кордон. Медіа"

За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, противник цілеспрямовано вдарив по будинку з дітьми.

Єгор і Денис Лєсніченки, яких убили ЗС РФ Фото: Соцсети

"Це страшна і непоправна втрата для всієї громади та області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель сім'ї в Чернеччині — трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо", — написав посадовець у соцмережі.

Безпілотники повністю зруйнували двоповерховий і два одноповерхові будинки.

30 вересня та 1 жовтня оголошено в Краснопільській громаді днями жалоби.

Також за цю добу на Сумщині загинула і 60-річна жінка з Шалигинської громади. 23-річний мотоцикліст отримав поранення після удару ворожого дрона. Загалом російські війська здійснили 54 обстріли по 23 населених пунктах у 12 громадах Сумської області.

За словами мера Конотопа Артема Семеніхіна, окупанти змінили тактику ударів, щоб ще більше психологічно впливати на мирних жителів.

"Шахед" не відразу б'є в ту ціль, куди заплановано. Він робить кола навколо міста, щоб чинити тиск на жителів", — пояснив він. Так було і 28 вересня, коли російські безпілотники обстріляли Конотоп.

Нагадаємо, росіяни вдарили КАБом по селу на Сумщині.

Раніше повідомлялося, що в Прилуках від дронової атаки РФ загинула сім'я пожежника.