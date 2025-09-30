Гибель семьи в Сумской области из-за удара ВС РФ: женщина ждала двойню

26-летняя Алена Лесниченко из села Чернетчина Краснопольского района Сумской области, погибшая в результате атаки беспилотников ВС РФ в жилой дом вместе с мужем и двумя маленькими сыновьями, была беременна двойней.

Об этом журналистам "Суспільне" рассказали соседи погибшей семьи. Также жертвами ночной атаки стали 35-летний Александр Лесниченко, а также их сыновья Егор и Денис, которым было шесть лет и четыре года.

Ранее супруги с детьми жили в Краснополье, однако там оккупанты повредили их дом, поэтому, убегая от постоянных обстрелов, Александр и Алена вместе с детьми переехали в село Чернетчина в родительский дом женщины, сообщает "Кордон. Медіа"

Фото: Скриншот

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, противник целенаправленно ударил по дому с детьми.

Егор и Денис Лесниченко, которых убили ВС РФ Фото: Соцсети

"Это страшная и невосполнимая потеря для всей общины и области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким семьи. Гибель семьи в Чернечине – трагедия, которую мы никогда не забудем и не простим", – написал чиновник в соцсети.

Сегодня и завтра в Краснопольской общине дни траура Фото: Скриншот

Беспилотники полностью разрушили двухэтажный и два одноэтажных дома.

30 сентября и 1 октября объявлены в Краснопольской общине днями траура.

Также за эти сутки в Сумской области погибла и 60-летняя женщина из Шалигинской общины. 23-летний мотоциклист получил ранения после удара вражеского дрона. Всего российские войска совершили 54 обстрела по 23 населенным пунктам в 12 общинах Сумской области.

По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, оккупанты изменили тактику ударов, чтобы еще больше психологически воздействовать на мирных жителей.

"Шахед" не сразу бьет в ту цель, куда запланировано. Он делает круги вокруг города, чтобы оказать давление на жителей", – объяснил он. Так было и 28 сентября, когда российские беспилотники обстреляли Конотоп.

Артем Семенихин рассказал о новой тактике обстрелов

Напомним, россияне ударили КАБом по селу на Сумщине.

Ранее сообщалось, что в Прилуках от дроновой атаки РФ погибла семья пожарного.