Дома уничтожены дотла: россияне ударили КАБом по селу на Сумщине

В ночь на 26 сентября российские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по одному из округов Сумской области, в результате чего были повреждены жилые дома.

Россияне атаковали Сумщину около 4:20 утра, сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"Враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецькивском старостинском округе. В результате атаки повреждены жилые дома", — написал Кривошеенко.

Он подчеркнул, что в регионе могут быть перебои с электро- и газоснабжением.

"Масштабы атаки уточняем. Предварительно — без пострадавших", — подчеркнул Кривошеенко.

Пост Кривошеенко Фото: Скриншот

Впоследствии сельский староста села Стецковка Юрий Лысенко в комментарии Общественному уточнил, что в этом населенном пункте "уничтожены полностью" два дома, а еще около 10 — повреждены.

Напомним, в ночь на 24 сентября ВС РФ атаковали Запорожье ФАБами.

К вечеру 23 сентября ВС РФ нанесли не менее 16 ударов "шахедами" по Харькову.