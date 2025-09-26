Будинки знищені вщент: росіяни вдарили КАБом по селу на Сумщині

У ніч на 26 вересня російські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по одному з округів Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки.

Росіяни атакували Сумщину близько 4:20 ранку, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки", — написав Кривошеєнко.

Він підкреслив, що в регіоні можуть бути перебої з електро- та газопостачанням.

"Масштаби атаки уточнюємо. Попередньо – без постраждалих", — наголосив Кривошеєнко.

Пост Кривошеєнка Фото: Скриншот

Згодом сільський староста села Стецьківка Юрій Лисенко в коментарі Суспільному уточнив, що в цьому населеному пункті "знищені вщент" два будинки, а ще близько 10 — пошкоджені.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня ЗС РФ атакували Запоріжжя ФАБами.

Надвечір 23 вересня ЗС РФ завдали щонайменше 16 ударів "шахедами" по Харкову.