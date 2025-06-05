Приехал спасать свой дом: в Прилуках от дроновой атаки РФ погибла семья пожарного (фото)

ВС РФ ночью 5 июня ударили по Прилукам, Черниговской области. Вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья: жена, дочь и внук.

Related video

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как говорится в сообщении, спасатель этой ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага. Его дочь, которая погибла, работала патрульной полицейской. Также погиб ее сын, которому исполнился всего 1 год.

Всего в Прилуках погибло 5 человек, еще 6 ранены.

Полиция отметила, что погибла полицейская Дарья Шигида. Она присоединилась в ряды полиции в Киеве в 2020 году.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия нанесла удар по Прилукам шестью ударными дронами. Всю ночь продолжалась спасательная операция.

"Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким. Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова", — отметил президент.

Напомним, 5 июня ВС РФ совершили массовую дроновую атаку на Прилуки и Харьков. Среди погибших от удара по Украине — годовалый младенец, еще четыре ребенка получили ранения. Всего известно о 5 погибших и более 20 пострадавших.

Фокус также писал, что ночью 3 июня россияне атаковали Чернигов ударными БпЛА типа "Шахед": в городе прогремела серия взрывов, в результате атаки поднялся пожар. Власти сообщали о возгорании частных домов и пострадавших.