Приїхав рятувати свій дім: у Прилуках від дронової атаки РФ загинула сім'я пожежника (фото)

ЗС РФ вночі 5 червня вдарили по Прилуках, Чернігівської області. Ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька та внук.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як йдеться у повідомленні, рятувальник цієї ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. Його донька, яка загинула, працювала патрульною поліцейською. Також загинув її син, якому виповнився лише 1 рік.

Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

Поліція зазначила, що загинула поліцейська Дарина Шигида. Вона приєдналася до лав поліції у Києві в 2020 році.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія завдала удару по Прилуках шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція.

"Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким. Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову", — зазначив президент.

Нагадаємо, 5 червня ЗС РФ здійснили масову дронову атаку на Прилуки та Харків. Серед загиблих від удару по Україні — однорічне немовля, ще чотири дитини дістали поранення. Усього відомо про 5 загиблих і понад 20 постраждалих.

Фокус також писав, що уночі 3 червня росіяни атакували Чернігів ударними БпЛА типу "Шахед": у місті прогриміла серія вибухів, внаслідок атаки здійнялася пожежа. Влада повідомляла про загоряння приватних будинків та постраждалих.