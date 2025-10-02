Мешканців Чернігівської області попередили про ще триваліші відключення світла

Ситуація в енергосистемі Чернігівської області продовжує погіршуватися після масованих обстрілів ЗС РФ, і людей попереджають, що найближчим часом варто готуватися до нових відключень.

Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання мережі залишаються перевантаженими, повідомили в "Чернігівобленерго".

За інформацією підприємства, потужностей недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, що передбачена графіком погодинних відключень (ГПВ).

"Для недопущення знеструмлення всіх 100% абонентів області Товариство вимушене виконувати додаткові відключення, не передбачені ГПО, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно в усіх абонентів", — ідеться в повідомленні енергетиків.

Жителів регіону закликають вірити в краще, але готуватися до гіршого Фото: Скриншот

Також вони попередили про те, що відключення стосуватимуться і тієї частини споживачів, які не внесені в графік.

"Відключення, звісно, будуть чергуватися, щоб кожен із вас мав хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для забезпечення першочергових побутових потреб", — додали в "Чернігівобленерго", наголосивши, що енергетики працюють цілодобово, щоб запустити пошкоджені обстрілами об'єкти електропостачання в роботу.

Нині на території Чернігівської області від ДСНС функціонує 32 стаціонарні та 5 мобільних пунктів незламності. Там люди можуть зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися.

Росія в ніч на 30 вересня здійснила масовану атаку дронами на Чернігівську область. Найбільше постраждали Бобровиці, де зафіксовано близько 20 ударів, унаслідок яких без світла залишилися понад 26 тисяч абонентів, зруйновано промислове підприємство, а також об'єкти критичної та транспортної інфраструктури.

1 жовтня ЗС РФ завдали масованого удару по місту Славутич на Київщині, де через влучання в підстанцію 330 місто залишилося без електропостачання, а Чорнобильська АЕС пережила тригодинний блекаут.

Важкою залишається ситуація з електропостачанням і в Сумській області. У "Сумиобленерго" повідомили, що через удари армією РФ по критичній інфраструктурі опинилися тимчасово знеструмленими споживачі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району.

Тим часом мери Луцька та Івано-Франківська попередили мешканців міста про те, що вони мають готуватися до блекауту.