Мер Луцька попередив містян про можливі блекаути

У зв'язку з безперервними атаками ЗС РФ на українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими мер Луцька Ігор Поліщук попередив жителів міста про можливі блекаути.

Зокрема, він звернувся до тих, хто мешкає в будинках з індивідуальним опаленням і не є абонентами ДКП "Луцьктепло", з проханням подбати про те, від якого джерела живлення працюватимуть котли в їхніх квартирах, а також нагадав про програму співфінансування з придбання дизельних генераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

За його словами, у школах уже підготовлено пункти обігріву, опалювальні прилади, доступ до інтернету, запаси їжі та ліків. Там можна буде зігрітися і зарядити телефони.

Поліщук рекомендує приготуватися і до можливої відсутності води.

"Залежно від того, наскільки серйозним буде пошкодження і як довго не буде електроенергії, вода подаватиметься згідно з графіком. Найімовірніше, це буде вранці та ввечері, адже на дизель-генераторах цілодобово подавати воду в такому режимі, в якому вона подається, коли всі потужності КП Луцьводоканал працюють від центрального енергопостачання, неможливо. Але люди будуть забезпечені водою", — пообіцяв Поліщук.

Водночас він просить лучан запастися водою, причому як питною, так і технічною. Мати заряджені павербанки та інші засоби, які допоможуть у перші години в разі блекауту.

Раніше зі схожим попередженням до людей звернувся і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Кілька днів тому він опублікував відео, де попередив про те, що приблизно з 10 жовтня Росія посилить удари по енергетиці України.

Градоначальник нагадав про сильні прильоти в Києві та відключення світла, яке вже є в низці регіонів.

"Деякі міста України без світла по добі. Закликаю бути максимально уважними, реагувати на тривоги та бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому зараз підготуємося разом до можливих відключень. Бачимо в інших містах, що ворог б'є по інфраструктурі", — зазначив він.

Сьогодні найважча ситуація зі світлом спостерігається в Чернігівській і Сумській областях.

Нагадаємо, окупанти 1 жовтня вдарили по Сумській області, внаслідок чого виникли перебої з подачею електроенергії та затримувалися поїзди.

Російські війська спеціально вдарили 20 "Шахедами" по енергооб'єкту в Славутичі, через що стався блекаут на новому укритті Чорнобильської атомної електростанції.