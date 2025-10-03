ВС РФ ударили баллистикой по Краматорску: в городах Донбасса начал пропадать свет

В Славянске, Краматорске и Дружковке начались перебои с электроснабжением.

Это произошло вскоре после того, как в Краматорском районе прогремел мощный взрыв, сообщает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на местные паблики.

Пишут о масштабном пожаре в районе местной теплоэлектроцентрали после прилета баллистики.

В паблике "Донбасс online" сообщается, что в 19:18 в городе прогремели взрывы, и у жителей начал пропадать свет.

Информационный паблик "Новости Краматорского района" пишет, что без света также Константиновка.

В Краматорске у людей пропал свет Фото: Соцсети

По предварительным данным, среди гражданских пострадавших нет.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подтвердил информацию о прилетах.

"Часть Донбасса обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка и некоторые районы Краматорска районы. Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика. Власти и ответственные службы остаются на местах и ​​продолжают работать. Как только разрешит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение", – написал он.

По состоянию на ноябрь 2019 года Краматорская ТЭЦ обслуживала 34 800 потребителей, включая 528 многоквартирных жилых домов, обеспечивая около 80% теплоснабжения Краматорска.

Тем временем в Славутиче, где 1 октября ВС РФ обстреляли местную подстанцию 303, третий день нет света, и люди не могут даже приготовить себе еду, поскольку в домах в основном электрические плиты.

В Черниговской области из-за атак на энергетическую инфраструктуру введены длительные отключения света, и ситуация пока что остается тяжелой.

В ночь на 3 октября российская армия ракетами и "Шахедами" обстреляла Полтаву и область, ударив по объектам энергетики и газодобычи.