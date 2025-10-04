Ночная атака РФ: дроны ударили по инфрастурктуре Чернигова, вспыхнул пожар
В ночь на 4 октября российские оккупационные войска нанесли удар ударными дронами типа "шахед" по Чернигову.
В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар. сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар", — написал Брижинский.
В то же время он не предоставил никаких подробностей относительно того, куда именно произошел прилет.
Отметим, что взрыв в Чернигове прогремел около двух часов ночи.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских дронах над Черниговом.
На момент публикации материала информация о пострадавших отсутствовала, однако воздушная тревога в регионе сохранялась.
Напомним, 3 октября ВС РФ ударили баллистикой по Краматорску.
2 октября РФ массированно ударила по депо "Укрзализныци" в Одессе.