Ночная атака РФ: дроны ударили по инфрастурктуре Чернигова, вспыхнул пожар

В ночь на 4 октября российские оккупационные войска нанесли удар ударными дронами типа "шахед" по Чернигову.

В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар. сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар", — написал Брижинский.

В то же время он не предоставил никаких подробностей относительно того, куда именно произошел прилет.

Отметим, что взрыв в Чернигове прогремел около двух часов ночи.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских дронах над Черниговом.

На момент публикации материала информация о пострадавших отсутствовала, однако воздушная тревога в регионе сохранялась.

Воздушная тревога в Черниговской области Фото: Скриншот

Напомним, 3 октября ВС РФ ударили баллистикой по Краматорску.

2 октября РФ массированно ударила по депо "Укрзализныци" в Одессе.