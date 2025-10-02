РФ массированно ударила по депо "Укрзалізниці" в Одессе: ранен машинист поезда (фото)

Ночью 2 октября россияне во время массированного обстрела Одессы повредили депо "Укрзалізниці". Машинист поезда получил ранения от обломков.

О последствиях очередной ночной воздушной атаки ВС РФ сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он рассказал, что десятки дронов били по населенным пунктам Киевской, Днепропетровской и Запорожской области, а также вражеским ударам подверглись железнодорожные объекты в Одессе и северных регионах.

По его словам, раненому во время массированного обстрела депо "Укрзалізниці" в Одессе машинисту оказывается необходимая медицинская помощь.

Министр также рассказал о последствиях российских ударов по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин в северных регионах, в частности в Конотопе. По его словам, поезда избежали повреждений, поскольку останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражения вражескими беспилотниками. По состоянию на утро контактная сеть железной дороги была заживлена и поезда продолжили двигаться по маршрутам, однако с определенными задержками.

"Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой. Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не останавливали украинские транспортные артерии", — сказал Алексей Кулеба.

О том, что россияне атаковали ночью 2 октября гражданскую инфраструктуру Одесской области, сообщил также глава областной военной администрации Олег Кипер. Он рассказал, что повреждения во время обстрела получил объект транспортной инфраструктуры, а один из работников получил ранения.

Также, по словам главы ОГА, во время российской атаки были повреждены крыша и остекление частного дома, пострадал еще один гражданский человек. В области происходят перебои с электроснабжением.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Одессы ночью 2 октября Фото: ГСЧС ГСЧС ликвидировали пожар после российского обстрела 2 октября Фото: ГСЧС

В ГСЧС рассказали по состоянию на 9:00, что спасатели ликвидировали пожар в депо "Укрзалізниці" в Одессе после российского обстрела. Известно о двух пострадавших от атаки — один человек получил ранения в депо, другой — в частном доме.

Обстрел Одессы 2 октября: что известно

В ночь на 2 октября в Одессе прогремели взрывы из-за массированной атаки российских беспилотников. Местные паблики писали, что в некоторых районах города исчезли электро- и водоснабжение. Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону областного центра двигались около 20 вражеских БПЛА.

Ранее россияне повреждали объекты "Укрзалізниці" в Одесской области во время ночной атаки БПЛА 27 сентября. Тогда обошлось без пострадавших, однако вражеская атака привела к задержке поездов.

Напомним, вечером 1 октября из-за российских обстрелов возникли обесточивания в Сумской области, а также была повреждена железнодорожная инфраструктура. В "Укрзалізниці" сообщали о задержках в движении поездов.