В Одессе прогремели взрывы: ВС РФ массированно атаковали город дронами

Ночью 2 октября российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В местных каналах пишут, что в результате обстрела в некоторых районах исчезли электроснабжение и вода.

Под обстрелом этой ночью в частности оказалась Одесса, где прогремела серия мощных взрывов. Фокус собрал все, что известно об обстреле.

Около 02:50 часов в Одесской области раздались взрывы. Местное издание "Думская" сообщило, что работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.

По информации мониторинговых каналов, ВС РФ направили на Одессу и район около 20 ударных беспилотников.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что город оказался под атакой вражеских БпЛА. В частности мэр сообщил об угрозе для центрального и Пересыпского районов Одессы.

Местные Telegram-каналы информировали, что в Одесской области поднялся сильный пожар в результате российского обстрела. В сети также сообщают, что в некоторых районах исчезло электроснабжение и вода после взрывов.

Официальной информации о последствиях российской атаки в Одесской области на момент публикации не поступало. В области объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, в результате российских обстрелов Сумщины возникли обесточивания: из-за атаки и повреждения инфраструктуры в "Укрзалізниці" сообщили о задержке ряда поездов.

Владимир Зеленский 1 октября рассказал, что в результате российского обстрела блэкаут на Чернобыльской АЭС длился более трех часов.