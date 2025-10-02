В Одесі пролунали вибухи: ЗС РФ масовано атакували місто дронами

Уночі 2 жовтня російська армія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. У місцевих каналах пишуть, що внаслідок обстрілу у деяких районах зникли електропостачання та вода.

Під обстрілом цієї ночі зокрема опинилася Одеса, де пролунала серія потужних вибухів. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл.

Близько 02:50 години на Одещині пролунали вибухи. Місцеве видання "Думская" повідомило, що працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях у небі.

За інформацією моніторингових каналів, ЗС РФ спрямували на Одесу та район близько 20 ударних безпілотників.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив, що місто опинилося під атакою ворожих БпЛА. Зокрема мер повідомив про загрозу для центрального та Пересипського районів Одеси.

Місцеві Telegram-канали інформували, що на Одещині здійнялася сильна пожежа внаслідок російського обстрілу. У мережі також повідомляють, що в деяких районах зникло електропостачання та вода після вибухів.

Офіційної інформації про наслідки російської атаки на Одещину на момент публікації не надходило. В області оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів Сумщини виникли знеструмлення: через атаку та пошкодження інфраструктури в "Укрзалізниці" повідомили про затримку низки поїздів.

Володимир Зеленський 1 жовтня розповів, що внаслідок російського обстрілу блекаут на Чорнобильській АЕС тривав понад три години.