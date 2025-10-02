На Сумщині через російські обстріли виникли знеструмлення: затримується низка поїздів

Російська армія 1 жовтня атакувала Сумську область, через що виникли перебої з електроенергією та пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Related video

У зв'язку з російськими обстрілами Сумщини затримується рух низки поїздів. Про ситуацію повідомили у Telegram-каналі "Укрзалізниці" увечері 1 жовтня.

"Укрзалізниця" залучила резервні тепловози у готовність, аби забезпечити рух поїздів.

"Чекаємо відбою тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" і продовжити рух", — йдеться у повідомленні.

Так, через російський обстріл Сумщини затримуються наступні поїзди:

№779/780 сполучення Київ-Суми (затримується на 02:57 години);

№787/788 сполучення Київ-Шостка (затримується на 01:05 години);

№773/774 сполучення Шостка-Київ (затримується на 03:30 години);

№143/144 сполучення Суми-Львів (затримується на 01:40 години).

В "Укрзалізниці" також зазначили, що пасажири потягів під час обстрілів ЗС РФ залежно від місця зупинки поїзда перебувають в укриттях на вокзалах або ж у вагонах. Локомотивні бригади готові реагувати на зміни у ситуації та наганяти відставання у графіку, наголосили у відомстві.

Знеструмлення на Сумщині: що відомо

Під обстрілами ЗС РФ 1 жовтня опинився зокрема Конотопський район, де знеструмлено понад 18 тисяч споживачів Кролевецької громади та 719 абонентів Попівської громади. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на районну адміністрацію.

Міський голова Шостки Микола Нога інформував, що в місті через перебої зі світлом залучили джерела альтернативного живлення на соціально важливих об’єктах, зокрема у лікарнях та системах водопостачання і водовідведення.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляв увечері 1 жовтня, що ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. У Сумському районі через обстріли 1 жовтня постраждали дві жінки, у Шалигінській громаді російський дрон влучив у мопед, на якому їхав цивільний.

Нагадаємо, 1 жовтня пресслужба Міненерго повідомила, що ЗС РФ атакували енергетичний об'єкт у Славутичі, через що виникло знеструмлення на ЧАЕС.

Також Володимир Зеленський увечері 1 жовтня розповів, що знеструмлення на Чорнобильській АЕС тривало понад 3 години.