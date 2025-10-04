РФ бьет по Украине "шахедами" и запускает КАБы: взрывы слышны в Запорожье, что известно

К вечеру 4 октября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", а также наносит удары управляемыми авиационными бомбами.

В частности взрывы прозвучали в Запорожье, где начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал об угрозе применения КАБ.

"Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области", — написал Федоров в половине 11 вечера, после чего СМИ сообщили о взрывах в Запорожье.

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщают о группах вражеских БПЛА, которые летят в разных направлениях, в частности:

группы БпЛА с Харьковщины — курсом на Полтавщину;

БпЛА мимо Верхнего Рогачика в Херсонской области — курсом на Никополь;

Черниговщина: БпЛА — на Чернигов, Нежин, Семеновку;

Киевская область: БпЛА — неподалеку от Чернобыля.

Кроме того, ВС ВСУ фиксировали скоростные цели, летевшие на Запорожскую область и КАБ — в направлении Запорожья.

Стоит также отметить, что мониторы после 21:00 заметили коммуникацию пунктов управления стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о том, что ночью оккупанты планируют привлечь бомбардировщики для атак по украинской территории.

Напомним, 4 октября россияне дважды ударили по пассажирскому поезду в Шостке Сумской области.

В ночь на 4 октября дроны РФ ударили по инфраструктуре Чернигова.