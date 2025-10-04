Росіяни вдарили по пасажирському поїзду в Шостці: постраждали десятки людей (відео)

Росіяни 4 жовтня вдарили по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді та влучили у пасажирські вагони потягу сполучення "Шостка-Київ". Внаслідок удару постраждали близько 30 людей.

Related video

Про наслідки атаки на Шостку голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив о 12:05. За його словами, ворог навмисне цілив по цивільній інфраструктурі.

"На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція", — повідомив Олег Григоров.

Т.в.о. голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк розповіла "Суспільному", що через атаку на Шостку постраждали близько 30 людей — поранених доставили в лікарню. Внаслідок удару у вагоні спалахнула пожежа, наразі атака на громаду триває.

Влада повідомляє, що масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється.

Атака на Шостку: реакція Зеленського

Атаку на Шостку прокоментував також президент України Володимир Зеленський. За його словами, попередньо на місці обстрілу перебували і працівники "Укрзалізниці", і пасажири потягу. Постраждали десятки людей.

"Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати", — зазначив президент.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня росіяни масовано вдарили по депо "Укрзалізниці" в Одесі. Постраждали машиніст поїзда та житель сусіднього будинку, на місці атаки спалахнула пожежа.

Після атаки на Сумську область 1 жовтня виникли знеструмлення, що призвело до затримки низки поїздів. Тоді в "Укрзалізниці" повідомляли, що під час обстрілів ЗС РФ залежно від того, де зупинився потяг, пасажири перебувають в укриттях на вокзалах або лишаються у вагонах.

В ніч на 30 вересня під час російського обстрілу в Чернігівській області постраждав вагон із зерном.