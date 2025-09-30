Найпотужніший обстріл з 2022 року: на Чернігівщині за ніч зафіксували десятки ударів "Шахедами" (фото)

Росія в ніч на 30 вересня здійснила масовану атаку дронами на Чернігівщину. Найбільше постраждали Бобровиці, де зафіксовано близько 20 ударів, унаслідок яких без світла залишилися понад 26 тисяч абонентів, пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будівлі.

Як розповів "Суспільному" голова Бобровицької громади Геннадій Іванюк, удари тривали з 20:00 29 вересня до 05:00 30 вересня. Він наголосив, що це найпотужніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, серед цивільного населення загиблих і поранених немає, проте енергопостачання відновлюється лише частково — наразі громада забезпечує себе завдяки альтернативним джерелам.

Чернігівська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок нічних обстрілів зазнали руйнувань промислове підприємство, а також об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено вагон із зерном. У відомстві повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

ЗС РФ масовано атакували місто Бобровицю Ніжинського району Фото: Facebook ЗС РФ масовано атакували місто Бобровицю Ніжинського району Фото: Facebook

АТ "Чернігівобленерго" підтвердило, що внаслідок атаки без електроенергії залишилися понад 26 тисяч споживачів у Бобровиці та навколишніх селах. Фахівці вже розпочали ремонтні роботи, але їх виконують із врахуванням безпекової ситуації, адже об’єкти енергетичної інфраструктури залишаються мішенню російських військ.

"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації", — йдеться в публікації.

Окрім цього, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що лише за минулу добу область зазнала 20 атак безпілотників. Вибухи пролунали у 13 населених пунктах, серед яких Ніжинський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. На Ніжинщині зафіксовано влучання по енергетичному об’єкту, після чого виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Чаус підкреслив, що енергетики працюють над відновленням постачання світла, проте масштаби пошкоджень значні.

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня ЗС РФ атакували безпілотником житловий будинок в Сумській області, де жила родина з двома маленькими дітьми. Подружжя та двоє їхніх синів загинули від удару.

Також Фокус писав, що через удари російської армії по критичній інфраструктурі та необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт на Сумщині тимчасово буде знеструмлено споживачів у кількох громадах.