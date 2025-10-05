ВС РФ атаковали Запорожье дронами и КАБ: разрушены жилые дома, пылает предприятие (фото)
В ночь на 5 октября российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Запорожью, применив как дроны, так и управляемые авиабомбы.
В результате атаки уже известно об одном погибшем и шестерых пострадавших, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Вражеская атака унесла жизнь одного человека. В результате комбинированного удара по Запорожью одна женщина погибла", — написал Федоров.
Он уточнил, что враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами.
"В некоторых районах перебои со светом и водой...Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты начнут восстановление электро- и водоснабжения", — пояснил Федоров.
Начальник Запорожской ОГА также обнародовал фото с последствиями вражеского удара по Запорожью.
"Первая информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье. Известно о попадании в жилые дома и пожарах", — отметил Федоров.
Кроме того, на территории одного из предприятий в результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар.
На момент публикации материала воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Напомним, вечером 4 октября ВС РФ запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", а также били управляемыми авиационными бомбами.
4 октября россияне дважды ударили по пассажирскому поезду в Шостке Сумской области.