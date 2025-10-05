РФ атаковала Львов дронами, "кинжалами" и "калибрами": в городе не работает транспорт, детали (видео)

В ночь на 5 октября российские оккупационные войска ударили по Львову крылатыми ракетами, а также запустили по городу десятки ударных дронов типа "шахед". В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.

В городе в течение нескольких часов раздавались мощные взрывы, а силы ПВО работали по вражеским целям, сообщил корреспондент Фокуса.

Первые мощные взрывы начали раздаваться в городе ближе к 5 утра, тогда же по всей территории Украины была объявлена воздушная опасность.

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщал о вражеских дронах, которые летят в направлении города еще после 4-й ночи.

"В небе над Украиной много беспилотников, продолжается атака. Прошу оставаться в безопасном месте!", — отмечал Садовый.

Эту же информацию подтверждали мониторы.

"Сегодня почти все БпЛА, что долетели, атакуют Львов. Город под массированной атакой ударных БпЛА", — говорилось в сообщении.

Также сообщалось, что в направлении города летит сразу несколько крылатых ракет.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи также несколько раз предупреждали об опасности для Львова и других городов на Западе Украины, в частности для :

Бродов;

Золочева;

Стрыя;

Дрогобыча.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент прилета "шахеда" в одном из районов Львова.

Кроме того, после 6 утра мониторы сообщили о взлете нескольких бортов истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые также запустили в сторону Львова.

Движение "кинжалов" в сторону Львова Фото: Телеграм

Из-за российской атаки во Львове впервые за долгое время общественный транспорт не вышел утром на маршруты.

"Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове, пока не выезжает на маршруты. Прошу жителей оставаться в безопасности!", — написал Садовый после 6 утра.

Пост Садового Фото: скриншот

Польша подняла в небо военную авиацию

После 5 утра Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что подняло в воздух военную авиацию из-за комбинированной атаки РФ по Украине.

"В нашем воздушном пространстве интенсивно действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния высокой готовности", — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что эти меры имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне опасности.

На момент публикации материала Львов продолжал отбиваться от российской атаки, в сторону города летело не менее шести крылатых ракет, силы ПВО сбивали "Шахеды" и другие скоростные цели. Информации о пострадавших в результате комбинированного удара по Львову еще не было.

Напомним, ночью 5 октября ВС РФ атаковали Запорожье дронами и управляемыми авиабомбами.

4 октября россияне дважды ударили по пассажирскому поезду в Шостке Сумской области.